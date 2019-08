Fulda (dpa/lhe) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert nach der Messerattacke auf einen Zugbegleiter in Frankfurt mehr Schutz für Beschäftigte. "Die Angst fährt bei unseren Kolleginnen und Kollegen immer öfter mit", sagte Klaus-Dieter Hommel, stellvertretender Vorsitzender der EVG, am Dienstag bei einer Tagung in Fulda. "Die Arbeitgeber müssen deutlich mehr tun." Hommel verlangte eine stärkere Präsenz von Sicherheitskräften.

Ein Unbekannter hatte am Montagmorgen in einem Intercity im Frankfurter Hauptbahnhof einen Zugbegleiter mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der 53-Jährige kam mit einer Schnittwunde am Bauch in ein Krankenhaus. Der Angreifer flüchtete. Die Bundespolizei fahnde weiter nach dem Mann, hieß es am Dienstag.