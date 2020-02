Frankfurt (dpa/lhe) - Ein vermeintlicher Kunde hat sich als Dieb entpuppt und konnte mit seiner Beute aus einem Schmuckgeschäft fliehen. Der Mann sei am Freitagnachmittag in das Juweliergeschäft in Frankfurt gekommen und habe sich zunächst nur umgeschaut, teilte die Polizei am Sonntag mit. Plötzlich habe er gewaltsam an einer Schublade gerüttelt und sich bei der Schaufensterauslage bedient. Als der Mann mit den Schmuckstücken den Laden verlassen wollte, kam es zu einer Rangelei mit der 74 Jahre alten Besitzerin. Die Frau stürzte zu Boden und der Mann floh samt Beute auf einem Fahrrad. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Frau verletzte sich leicht.