Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Gut vier Wochen nachdem in Frankfurt ein 24-Jähriger verprügelt und in den Main geworfen wurde, hat die Polizei zwei der drei mutmaßlichen Angreifer festgenommen. Die beiden 17 und 26 Jahre alten Männer aus Frankfurt kamen in Untersuchungshaft, wie die Behörde am Montag mitteilte. Der dritte Verdächtige sei weiter auf der Flucht. Nach dem 21-Jährigen aus dem Raum Frankfurt werde mit Haftbefehl gefahndet.

Die drei Männer sollen in der Nacht zum 18. August nahe der Ignatz-Bubis-Brücke auf den 24-Jährigen eingeschlagen haben, bis er zu Boden ging. Einer der Angreifer stieß den Mann dann in den Fluss. Passanten zogen den 24-Jährigen aus dem Wasser. Die genauen Hintergründe des Zwischenfalls sind weiterhin unklar.