Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Polizei sucht nach Zeugen, die einen Angriff auf einen 24-jährigen Mann am nördlichen Mainufer beobachtet haben. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, hatten drei bislang unbekannte Täter ihr Opfer bereits in der Nacht auf den 18. August nahe der Ignatz-Bubis-Brücke angegriffen und in den Main gestoßen. Zuvor hatten die Jugendlichen auf den Mann eingeschlagen, bis er zu Boden ging. Einer der Täter stieß ihn dann in den Fluss. Mehrere Passanten retteten den 24-Jährigen aus dem Main. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise zur Ergreifung der flüchtigen Männer eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt und ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.