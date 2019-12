Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat den Lokführer einer S-Bahn in Frankfurt mit einem Laserpointer geblendet. Der Mann sei am Montagmittag an der Station Hauptwache aus einer Personengruppe heraus von dem Lichtstrahl getroffen worden, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Danach habe er den Zug sofort abgebremst. Der Lokführer brach den Angaben zufolge seinen Dienst ab und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Durch den Vorfall kam es zu Verspätungen im S-Bahnverkehr. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen.