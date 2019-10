Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein hilfsbereiter Mann ist in der Frankfurter Innenstadt verprügelt worden, als er einem Passanten in Not helfen wollte. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatte der 49-Jährige beobachtet, wie eine Gruppe einen Mann belästigte. Geistesgegenwärtig eilte er dem Unbekannten zur Hilfe und bat die Gruppe, von dem Mann abzulassen. Daraufhin gingen die sechs bis sieben Täter auf den 49-Jährigen los. Sie nahmen ihm Smartphone und Schlüssel ab und verletzten ihn so schwer, dass er in ein Krankenhaus kam. Anschließend flüchteten sie in die Dunkelheit. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall in der Nacht zum Sonntag gesehen haben.