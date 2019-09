Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Falsche Polizeibeamte haben in Frankfurt von einem Rentner 40 000 Euro ergaunert. Die Betrüger riefen den 74-Jährigen an und brachten ihn dazu, sein erspartes Geld vom Konto abzuheben und ihnen zu geben, wie die Polizei am Montag in Frankfurt mitteilte. Erst als sich die falschen Polizisten nach der Geldübergabe nicht mehr meldeten, schöpfte der Mann Verdacht. Die Polizei warnte nach dem Zwischenfall vom Freitag erneut vor Trickbetrügern. Die Behörde fordere niemals am Telefon Menschen dazu auf, Polizisten Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen.