Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen einen Fahrkartenautomaten an einer Straßenbahnhaltestelle in Frankfurt gesprengt. "Die Höhe des Schadens ist unklar, wir ermitteln noch", sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich habe der mutmaßliche Täter im Stadtteil Schwanheim aber nur einige Geldmünzen erbeutet. Bei der Fahndung sei am Morgen auch ein Hubschrauber eingesetzt worden. "Leider aber erfolglos."