Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat am Montag weiter nach einem entflohenen Häftling aus dem Gefängnis in Frankfurt-Preungesheim gefahndet. Es werde mit Hochdruck nach dem 39-Jährigen gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Von ähnlich konkreten Hinweisen wie am vergangenen Freitag, als Zeugen den Mann bei Hofheim (Main-Taunus-Kreis) gesehen haben wollten, war dem Sprecher am Montag nichts bekannt. Die Suchaktion, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, war erfolglos beendet worden.