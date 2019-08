Kriminalität - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Bombendrohung auf einem Toilettenspiegel hat am Frankfurter Flughafen Ermittlungen von Landes- und Bundespolizei ausgelöst. Unbekannte hätten auf den Spiegel der am Mittwoch aus Portland (US-Bundesstaat Oregon) kommenden Maschine das Wort "bomb" geschrieben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Zuvor hatte "bild.de" über den Vorfall berichtet.