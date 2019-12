Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei bewaffnete Männer haben in einer Tankstelle im Frankfurter Stadtteil Höchst 700 Euro erbeutet. Nach dem Überfall am Montagabend flüchteten die Täter auf zwei Fahrrädern, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die maskierten Räuber hatten den Angaben zufolge den Mitarbeiter der Tankstelle bedroht und Bargeld gefordert. Es sei niemand verletzt worden. Die Männer, die nicht älter als 20 Jahre alt sein sollen, waren am Dienstag noch flüchtig.