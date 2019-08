Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit zwei kleinen Kindern auf dem Rücksitz ist ein betrunkener Autofahrer auf der A5 in Hessen unterwegs gewesen. Das teilte die Polizei in Frankfurt/Main am Sonntag mit. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten der Polizei berichtet, dass ein Autofahrer durch seine Fahrweise andere gefährde. In einem Baustellenbereich kam der Wagen demnach sogar nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Klappwarnbaken.