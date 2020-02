Antisemitische Schmierereien in Restaurant auf der Zeil

Kriminalität - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen antisemitischer Schmierereien in einem Restaurant auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil ermittelt die Polizei. Es seien ein Hakenkreuz, ein durchgestrichener Davidstern und die Zahlenkombination "88" entdeckt worden, die in der Neonaziszene für "Heil Hitler" stehe, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Staatsschutz sei auf die Anzeige einer Zeugin hin tätig geworden. Das Restaurant hat einen jüdischen Besitzer, der den Vorfall über Facebook bereits vergangenen Sonntag öffentlich machte. Die Schmierereien befanden sich demnach auf dem Weg zu den Toiletten, sie seien während der Öffnungszeiten angebracht worden. Zuvor hatten andere Medien über den Fall berichtet.