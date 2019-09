Kriminalität - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein junger Mann hat in Frankfurt einen Gast eines Lokals mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Essen erzwingen wollen. Der Bedrohte habe am frühen Sonntagmorgen im Außenbereich gesessen, sagte eine Polizeisprecherin. Dann habe ihn der andere Mann angesprochen und geäußert, dass er Hunger habe. Als der 26 Jahre alte Gast ihn bat, sich selbst etwas zu Essen zu kaufen, habe der Fremde ein Messer gezogen. Ein Mann sei dem bedrohten Gast zur Hilfe geeilt und habe ein mitgeführtes Pfefferspray auf den 21 Jahre alten Angreifer gesprüht. Darauf sei der Angreifer geflüchtet, später hätten ihn Beamte in der Stadt festnehmen können. Der Mann kam später wieder auf freien Fuß.