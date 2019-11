Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Flughafen soll ein Reisender versucht haben, einen 7000 Euro teuren Ring nach Deutschland einzuschmuggeln. Zöllner entdeckten das Schmuckstück und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein, wie das Hauptzollamt am Freitag in Frankfurt mitteilte. Der mutmaßliche Schmuggler war aus Südafrika eingereist und den Beamten bei einer Kontrolle am 25. Oktober ins Netz gegangen. Nach Angaben der Behörde hätte der Mann den Ring anmelden und mit rund 1550 Euro versteuern müssen.