Kriminalität - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er zehn Fensterscheiben des Oberlandesgerichts Frankfurt eingeschlagen hat, ist ein 57-Jähriger vorübergehend festgenommen worden. "Leider hat er das nicht zum ersten Mal gemacht", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. "Er fühlt sich durch ein Urteil benachteiligt." Details konnte der Sprecher nicht nennen. Der Sachschaden nach der Attacke am Freitag belief sich auf etwa 20 000 Euro. Verletzte gab es nicht. Der Mann aus Offenbach hatte laut dem Polizeisprecher früher auch schon Türen und Briefkästen des Oberlandesgerichts (OLG) an der Einkaufsstraße Zeil beschädigt.