Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer tödlichen Auseinandersetzung im Frankfurter Stadtteil Preungesheim sitzt der 30-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der Mann sei am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl wegen Mordverdachts erließ, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Hintergründe des Streits sind den Angaben zufolge auch einen Tag nach der Tat noch unklar. Bekannt sei bislang nur, dass die beiden Männer sich gleichzeitig in einer Trinkhalle aufhielten und nicht miteinander verwandt seien, erklärte der Sprecher weiter. Das 57-jährige Opfer war nach dem Streit am Sonntag an seinen Stichverletzungen gestorben. Zur Nationalität von Tatverdächtigem und Opfer konnte die Polizei zunächst nichts sagen.