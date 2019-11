Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 29 Jahre alter Mann soll einen 20-Jährigen in der Nacht zu Freitag in der Frankfurter Innenstadt mit einem Messer verletzt haben. Der 20-Jährige musste mit einer Stichverletzung ambulant im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer gerieten der Polizei zufolge in einer Bar in einen Streit. Auf dem Bürgersteig vor der Bar soll der 29-Jährige dann ein Messer gezogen haben.

Der mutmaßliche Täter versuchte laut Polizei noch mit seiner Begleiterin zu fliehen, konnte aber bei einer anschließenden Fahndung festgenommen werden. Die Polizei ermittelt. Der Streit sei vermutlich aufgrund einer Banalität entstanden, sagte ein Polizeisprecher.