Kriminalität - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen ist ein Jugendlicher in Frankfurt durch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe verletzt worden. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und Hals, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Den Angaben zufolge gerieten zwei Gruppen in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Bergen-Enkheim in Streit. Dabei soll der 18-Jährige einen 25 Jahre alten Mann aus der anderen Gruppe geschubst haben. Dieser habe dann die Schreckschusswaffe gezogen und mehrmals auf die andere Gruppe geschossen. Der Schütze und seine Begleiter seien danach geflüchtet, dabei habe ein 21-Jähriger Reizgas versprüht. Die andere Gruppe habe trotz Atemwegsreizungen ihre Gegner verfolgt und zudem einen Notruf abgesetzt. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an, nahm die beiden mutmaßlichen Schützen fest und stellte die Schreckschusswaffe und das Reizgas sicher. Die beiden Verdächtigen seien nach Feststellung der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt worden, weil keine Haftgründe vorgelegen hätten.