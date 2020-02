Flensburg (dpa/lno) - Im Prozess gegen einen 63 Jahre alten Mann, der in Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) eine 25 Jahre alte Bekannte erstochen haben soll, werden heute (9.15 Uhr) voraussichtlich die Plädoyers gehalten. Zuvor wird vor dem Landgericht Flensburg noch das psychiatrische Gutachten erörtert. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, am 31. Juli 2019 in Jübek mehrfach mit einem Messer auf die junge Frau eingestochen und deren Tod zumindest billigend in Kauf genommen zu haben. Einer der Stiche in den Rumpf verletzte demnach die Aorta und Lungenschlagader der Frau, wodurch sie verblutete. Der Angeklagte ist mit dem Lebensgefährten der jungen Frau bekannt. Dieser war zur Tatzeit nicht anwesend.