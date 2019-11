Finnentrop (dpa/lnw) - Mit der Sprengung eines Geldautomaten haben Unbekannte in Finnentrop im Sauerland erheblichen Schaden angerichtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entstand bei der Explosion in der Bankfiliale ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Höhe der Beute war zunächst nicht bekannt. Nach bisherigen Ermittlungen hatten zwei maskierte Männer am Sonntagmorgen den Geldautomaten aufgesprengt. Sie flüchteten in einem zuvor vor einer Werkstatt gestohlenen Auto, das die Polizei am Montag in der Nähe verlassen sicherstellen konnte.