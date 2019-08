Feldberg (dpa/lsw) - Zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines Auerhahns am Feldberg im Schwarzwald hat die Polizei keine weiteren Zeugen gefunden. Auch der Aufruf, sich mit Videoaufnahmen oder Fotos zu melden, habe nichts bewirkt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fall werde nun weiter untersucht. Ermittelt wird gegen zwei 20 und 22 Jahre alte Männer. Sie sollen am 10. August am Feldberg am Rande eines Volksfestes den Auerhahn erschlagen haben. Die Tat ereignete sich abseits von Wanderwegen. Den Angaben nach war sie von Passanten beobachtet, gefilmt oder fotografiert worden. Die Polizei hatte daher Wanderer und Ausflugsgäste um Hinweise gebeten.