Unbekannte beschädigen 37 Autos in Euskirchen

Euskirchen (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Euskirchen 37 Autos zerkratzt. Es sei ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden, teilte die Polizei am Montag mit. Die geparkten Autos hätten überwiegend an einer Straße gestanden und die Kratzspuren seien zwischen Samstag und Sonntag entstanden. Die Polizei hoffte bei ihren Ermittlungen auf Zeugen-Hinweise.