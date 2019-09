Essen (dpa/lnw) - Ein 18-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag in Essen unter dem Verdacht der Vergewaltigung festgenommen worden. An dem Zugriff in der Nähe einer Essener Shisha-Bar seien Spezial Einsatzkräfte (SEK) beteiligt gewesen, teilte eine Essener Polizeisprecherin am Donnerstagabend mit. Es habe Hinweise gegeben, dass der Mann bewaffnet gewesen sei. Ihm wird vorgeworfen, am Sonntag in Essen eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Der Mann sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.