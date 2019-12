Essen (dpa/lnw) - In einem zentralen Essener Einkaufszentrum hat es am Donnerstagabend eine Schlägerei mit rund 20 beteiligten Personen gegeben. Einer der Beteiligten sei in Krankenhaus gebracht worden, zwei Leichtverletzte seien vor Ort entlassen worden, sagte ein Polizeisprecher. Wieso es in dem Einkaufszentraum Limbecker Platz zu der Schlägerei kam, blieb zunächst unklar. Es seien zwei Gruppen aus jeweils rund zehn Personen aneinander geraten. Beim Eintreffen der Polizei sei die Schlägerei schon wieder vorbei gewesen. Festnahmen habe es nicht gegeben. Zuvor hatte die "WAZ" berichtet.