Arendsee (dpa/sa) - Nach der Brandstiftung an einer Gartenlaube in Arendsee, in der ein AfD-Politiker mit seiner Partnerin übernachtete, werten Ermittler weiter Spuren aus. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen könnten keine Details genannt werden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ein möglicher Brandstifter sei noch nicht gefunden.