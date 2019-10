Erfurt (dpa/th) - Zwei Jugendliche sind an einer Bushaltestelle in Erfurt ausgeraubt und leicht verletzt worden. Eine Gruppe von vier Personen habe die 15- und 16-Jährigen am Sonntagabend überfallen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Die Täter entwendeten ein Handy und eine Geldbörse. Nach ersten Ermittlungen konnte die Polizei drei der vier Täter vorläufig festnehmen. Bei den Tätern handelt es sich um junge Erwachsene im Alter zwischen 17 und 18 Jahren. Die Beute konnte nicht sichergestellt werden. Nach dem vierten Täter wird noch gesucht.