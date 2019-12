Erfurt (dpa/th) - In Thüringen nimmt im kommenden Frühjahr erstmals eine landesweite Mordkommission ihre Arbeit auf. Sie werde beim Landeskriminalamt (LKA) in Erfurt angesiedelt und zunächst aus acht Kriminalbeamten bestehen, teilte das Innenministerium am Freitag auf Anfrage mit. Zuvor hatte der MDR Thüringen darüber berichtet.

Die neue Mordkommission werde sich in Zusammenarbeit mit den Kriminalpolizeiinspektionen zentral um Tötungsdelikte sowie um Altfälle kümmern, hieß es. In Thüringen gibt es derzeit nach Ministeriumsangaben rund 40 ungeklärte Tötungsdelikte.

Bei der Polizei in Jena wurde im Herbst 2016 die Sonderkommission "Altfälle" eingerichtet. Sie ermittelte seither in den Mordfällen an drei Kindern aus den 1990er Jahren im Jenaer Raum. Derzeit ermittele die Soko noch in einem Fall und werde deshalb vorerst weiter arbeiten, hieß es aus dem Ministerium. Eine Sonderkommission (Soko) wird zeitlich begrenzt eingesetzt, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen.

Mit der zentralen Mordkommission wird eine bessere Verzahnung aller zur Aufklärung notwendigen kriminalpolizeilichen Fachbereiche erwartet. Eine ständige Mordkommission für den Freistaat hatte bereits der Bund der Kriminalbeamten in Thüringen gefordert.