Erfurt (dpa/th) - Nach einer Messerattacke bei einer Auseinandersetzung von etwa 20 Menschen in Erfurt sind vier zunächst festgenommene Verdächtige wieder auf freiem Fuß. "Es besteht kein dringender Tatverdacht", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt am Montag. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung laufen aber weiter. Auch werden den Angaben zufolge noch Spuren ausgewertet.

Bei der Auseinandersetzung am Sonntag wurde einem 26-Jährigen ein Messer in den Rücken gestochen. Der Mann kam in ein Krankenhaus, das er inzwischen wieder verlassen konnte. Bei dem Konflikt nahe einem Großmarkt im Norden der Landeshauptstadt sollen verschiedene gefährliche Gegenstände zum Einsatz gekommen sein - außer dem Messer auch beispielsweise ein Pflanzenkübel aus Beton.

Wie es zu dem Streit kam und wie er im Detail verlief, war zunächst unklar. Bei den Beteiligten soll es sich um 20 Eritreer gehandelt haben.