Erfurt (dpa/th) - Eine 39 Jahre alte Autofahrerin hat die Polizei in Erfurt in der Nacht zum Samstag über mehrere Stunden beschäftigt. Die Frau hatte einen geparkten Wagen gerammt, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer des Autos, der den Unfall meldete, rief kurze Zeit später erneut an und berichtete, das die Frau stark nach Alkohol rieche und stark schwanke. Dies bestätigte sich beim Eintreffen der Beamten.

"Die 39-Jährige war derart alkoholisiert, dass sich nicht mehr in der Lage war, einen entsprechenden Test durchzuführen", hieß es weiter. Zudem beleidigte sie den Angaben zufolge die Polizisten fortwährend und filmte das Geschehen mit ihrem Handy, das sichergestellt wurde. Im Auto der Frau befanden sich mehrere Hunde, die die Feuerwehr ins Tierheim brachte. Insgesamt dauerte der Einsatz der Polizisten rund drei Stunden. Der Autoschlüssel wurde der uneinsichtigen Fahrerin weggenommen. Das Ergebnis der Blutalkohol-Messung war zunächst noch unklar.