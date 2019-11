Erfurt (dpa/th) - Ein Unbekannter hat einer 83-jährigen Bewohnerin eines Erfurter Seniorenheimes 3000 Euro gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge muss der Dieb zugeschlagen haben, als die Seniorin gerade nicht in ihrem Zimmer war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau habe am Donnerstagmittag bemerkt, dass ihr Geld nicht mehr in der Schrankschublade lag. Sie erstattete Anzeige.