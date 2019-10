Erfurt (dpa/th) - Unbekannte haben in Erfurt Gebäude mit Farbe beschmiert und teils politische Botschaften hinterlassen. Betroffen sind unter anderem eine Ausländerbehörde sowie der Sitz des Thüringer Bauernverbandes, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hätten die Täter am Montag an dem Gebäude der Ausländerbehörde eine Tafel angebracht, auf der unter anderem Kritik an der Abschiebepraxis der Behörde zu lesen war.

Auf dem Areal des Bauernverbandes verschütteten die Täter braune Farbe und hinterließen einen Zettel, auf dem der Verband verunglimpft worden sei, hieß es. Vor dem Eingang der Agentur für Arbeit hätten die Unbekannten schwarze Farbe ausgeschüttet und ein Plakat auf den Gehweg geklebt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Derzeit gehen die Beamten von politisch motivierten Taten aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar.