Erfurt (dpa/th) - Ein wegen eines gewalttätigen Raubes in Untersuchungshaft sitzender Mann soll für weitere Einbrüche in Erfurt verantwortlich sein. Bei den Ermittlungen seien zahlreiche Stücke aus anderen Wohnungseinbrüchen in der Wohnung des 41-Jährigen sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Teil davon sei den Eigentümern zurückgegeben worden. Der 41-Jährige soll Ende Juni in das Haus einer 89-Jährigen eingedrungen sein und die Frau auf der Suche nach Diebesgut mit einem Gegenstand niedergeschlagen haben. Die lebensgefährlich Verletzte musste notoperiert werden.

Der Mann, der des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und des schweren Raubes beschuldigt wird, war im September festgenommen worden. Für die Ermittlungen hatte die Polizei eine Sonderkommission gebildet. Dabei seien unter anderem die Verkaufswege für das Diebesgut über Goldaufkaufstellen und das Internet rekonstruiert worden. Am Tatort selbst waren 300 Spuren gesichert worden. Die Sonderkommission hat ihre Arbeit inzwischen beendet, Ermittlungen zu nicht aufgeklärten Einbrüchen in Einfamilienhäuser und Villen laufen weiter.