Erfurt (dpa/th) - Zu Prozessbeginn gegen einen Mann, der im Gefängnis in Tonna einen Mithäftling misshandelt haben soll, hat der Angeklagte geschwiegen. Er wolle sich zunächst nicht in dem Verfahren äußern, sagte der 38-Jährige am Freitag vor dem Landgericht Erfurt. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft war der Mann Teil einer vierköpfigen Gruppe, die 2014 einen anderen Häftling mit Schlägen und Tritten so schwer verletzte, dass das Opfer Prellungen und einen Knochenbruch erlitt. Die Anklage lautet unter anderem auf gemeinschaftliche Körperverletzung und Nötigung.

Die Angreifer hätten gewusst, dass der Gefangene wegen der Tötung eines Kindes verurteilt worden sei, sagte der Staatsanwalt. Deshalb hätten sie den Mann in seiner Zelle aufgesucht. Der Angeklagte habe den Gefangenen mindestens 15 Mal mit der Faust geschlagen und ihn getreten. Nach der Misshandlungen hätten die Angreifer ihr Opfer noch ins Bad bringen wollen, sagte der Staatsanwalt. Das sei ihnen aber nicht gelungen. Dabei habe der Angeklagte dem Mitgefangenen mehrfach gedroht, ihn umzubringen.

Für den 26. November ist der nächste Verhandlungstermin angesetzt.