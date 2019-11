Erfurt (dpa/th) - Bei einer landesweiten Aktion hat die Thüringer Polizei in den vergangenen drei Tagen 475 offene Haftbefehle gegen Männer und Frauen vollstreckt. Dadurch wurden zwischen Dienstag und Donnerstag 117 Menschen in Thüringer Gefängnisse gebracht, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) am Freitag in Erfurt. Eine weitere Person wurde in ein Haftkrankenhaus eingeliefert.

Viele andere, gegen die offene Haftbefehle vorlagen, zahlten ausstehende Geldforderungen gegen sie und entgingen damit einem Gefängnisaufenthalt. Nach Angaben des für die Aktion zuständigen Polizeiführers, Dirk Löther, lagen teilweise mehrere offene Haftbefehle gegen einzelne der gesuchten Personen vor.