Erfurt (dpa/th) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstag in der Altstadt von Erfurt Briefe aus einem Fahrzeug der Deutschen Post entwendet und ist dann unerkannt entkommen. Anwohner seien am Mittag auf den Mann aufmerksam geworden, als er "lieblos eine Vielzahl scheinbar fremder Briefe öffnete", teilte die Landespolizeiinspektion Erfurt am Heiligabend mit. Dabei habe es sich teils um Weihnachtspost gehandelt. Vor dem Eintreffen der Beamten sei der Mann verschwunden. Er hinterließ am Tatort lediglich einen Papierhaufen. Die Polizei geht davon aus, dass er in den Briefen Bargeld suchte. Zugleich warnte sie davor, Geld auf dem Postweg zu verschicken - nicht nur zur Weihnachtszeit.