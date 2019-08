Erfurt (dpa/th) - Passanten haben in Erfurt einen Diebstahl vereitelt. Als ein 67 Jahre alter Mann in einem Einkaufszentrum seine Geldbörse zum Bezahlen auspackte, habe ein Mann ihm diese aus der Hand gezogen und sei damit davon gelaufen. Ein Radfahrer stoppte den 30-Jährigen den Polizeiangaben von Samstag zufolge. Weitere Passanten halfen demnach, den Mann festzuhalten, bis Polizisten dazu kamen. Vorher hatte der Bestohlene am Freitag versucht, den Mann selbst zu verfolgen und durch Rufe auf die Lage aufmerksam gemacht. Den 30-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.