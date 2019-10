Erfurt (dpa/th) - Die Erfurter Polizei hat bei einem mutmaßlichen Metall-Dieb einen kuriosen Fund gemacht: Der 36-Jährige hatte eine mit Strasssteinen beklebte, lebendige Schildkröte bei sich. Eine Frau hatte beobachtet, wie der Mann in der Nacht zum Mittwoch versuchte, Buntmetall aus einem Baucontainer zu stehlen. Als sie ihn ansprach, versteckte sich der Mann in einem angrenzenden Haus. Die Polizei stellte den mutmaßlichen Dieb und nahm die Schildkröte in Gewahrsam. Es handele sich vermutlich um sein Tier, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Warum ihr Panzer mit Strasssteinen beklebt war, soll nun geklärt werden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Das Fahrrad des 36-Jährigen wurde ebenfalls beschlagnahmt, da er keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte.