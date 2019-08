Erfurt (dpa/th) - Bei der Kontrolle einer alkoholisierten E-Scooter-Fahrerin in Erfurt ist es zu tumultartigen Szenen gekommen, bei denen mehrere Polizisten Verletzungen erlitten. Die Beamten seien in der Nacht zu Sonntag von acht Bekannten der jungen Frau im Alter von 24 bis 54 Jahren bedrängt worden. Diese hätten verhindern wollen, dass die 22-Jährige für einen Alkoholtest zu einer Dienststelle gebracht wird, teilte die Polizei in Erfurt mit. Die Gruppe habe zuvor in der Innenstadt einen Geburtstag gefeiert. Schließlich seien bei einem Handgemenge drei Polizisten verletzt worden. Die Beamten hätten Pfefferspray eingesetzt. Dadurch seien auch zwei Angreifer verletzt worden.