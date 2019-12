Erfurt (dpa/th) - Im Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses in Erfurt hat ein Bewohner einen Einbrecher überrascht, der gerade sein Kleinkraftrad gestohlen hatte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ließ der Unbekannte den Roller zurück und suchte das Weite. Im Keller des Hauses in der Brühlervorstadt waren mehrere Boxen aufgebrochen, und es fehlte unter anderem ein Mountainbike. In der gleichen Nacht an Heiligabend ging der Polizei ein 28-Jähriger mit dem gestohlenen Rad ins Netz. Sie prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.