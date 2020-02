Erfurt (dpa/th) - In Erfurt haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten gesprengt und eine unbekannte Summe erbeutet. Die Tat ereignete sich gegen 1.00 Uhr nachts in einem Supermarkt nahe der Autobahn, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Kriminalpolizei untersuche den Tatort, Hinweise auf die Täter gebe es am Donnerstagmorgen noch nicht. Die Polizei ging von einem hohen Sachschaden aus. Die genaue Höhe könne noch nicht beziffert werden.