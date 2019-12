Erfurt (dpa/th) - Betrüger haben bei einem Rentnerpaar in Erfurt Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die zwei Männer gaben vor, am Dach des Hauses Reparaturarbeiten durchführen zu müssen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. So seien die Männer in das Haus gelangt und hätten unbemerkt Gegenstände mitnehmen können.

Die Betrüger verließen die 79 und 84 Jahre alten Senioren dann am Dienstag mit der Aussage, Arbeitsmaterial besorgen zu müssen. Als sie nicht mehr zurückkamen, bemerkte das Paar den Verlust der Wertsachen.