Erfurt (dpa/th) - Weil sie durch laute Geräusche aufgeschreckt worden war, hat eine Frau am Wochenende die Polizei in Erfurt auf die Spur von Dieben gebracht. Sie hatte in der Nacht zu Sonntag zwei Männer beobachtet, die einen Rollwagen mit schwerer Fracht schoben, wie die Erfurter Landespolizeiinspektion am Montag mitteilte. Die Ladung entpuppte sich als Tresor mit Bargeld, der kurz vorher aus einem Geschäft in der Innenstadt gestohlen worden war. Die Polizei nahm einen 21-jährigen Mann fest - gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen; sein Komplize war am Montag noch auf der Flucht. Die Kripo Erfurt ermittelt.