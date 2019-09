Erfurt (dpa/th) - Eine Polizei-bekannte Zechprellerin ist nach mehrmonatiger Pause wieder in Thüringen unterwegs. Die 52-Jährige unternahm am Donnerstag nach Polizeiangaben eine Tour durch Erfurt und ließ einen Wirt, bei dem sie einen Burger und zwei Bier konsumierte, auf der offenen Rechnung sitzen. Der Gastronom wurde misstrauisch, weil sie Nachschlag bestellte. Schließlich erkannte er die Frau, die in der Vergangenheit Gaststätten unter anderem in Weimar, Sömmerda und Erfurt heimgesucht hatte, und rief die Polizei. Die Frau bekam eine Anzeige und lebenslanges Hausverbot, teilte die Polizei mit.

Im Februar war die Zechpresserin von der Polizei festgenommen worden. In diesem Fall hatte sie unter anderem ein Essen mit einer halben Ente sowie ein Dessert und mehrere Gläser Rotwein - insgesamt 70 Euro - nicht bezahlt. Wegen ihres alkoholisierten und psychischen Zustandes wurde die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert.