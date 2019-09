Artikel per E-Mail versenden

Erfurt (dpa/th) - Eine 64-Jährige ist Opfer eines Liebesbetrugs im Internet geworden und hat einem vermeintlichen Verehrer 40 000 Euro überwiesen. Anfang des Jahres habe die Frau über eine Online-Singlebörse erstmals Kontakt zu einem Mann aufgenommen, dem sie daraufhin 10 000 Euro überwies, sagte eine Sprecherin der Erfurter Polizei am Mittwoch. Daraufhin brach der Kontakt zunächst ab, wurde in den vergangenen vier Wochen jedoch wieder aufgenommen. Die Frau sei dazu überredet worden, weitere 30 000 Euro zu überweisen, hieß es. Das tat sie am Dienstag auch. Mitarbeiter der Bank meldeten den Vorfall daraufhin der Polizei. Es werde nun wegen Betrugs ermittelt, sagte die Sprecherin. Auch nach Zureden der Bankmitarbeiter und der Polizei sei die Frau "blind vor Liebe" gewesen und habe den Betrug nicht wahrhaben wollen, teilte die Polizei mit.