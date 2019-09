Erfurt (dpa/th) - Unbekannte Täter haben in einem Geschäft in der Erfurter Innenstadt 600 Kilogramm Pistazien gestohlen. Der Wert wird auf etwa 14 000 Euro geschätzt, wie die Polizei in Erfurt am Freitagmorgen mitteilte. Die Täter sollen in der Nacht zum Donnerstag durch ein Fenster in das Geschäft eingebrochen sein. Wie sie die Ware abtransportierten, war zunächst unklar. Auch wo und wie die Pistazien gelagert waren, war zunächst nicht bekannt.