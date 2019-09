Erfurt (dpa/th) - Ein 15-Jähriger hat in Erfurt unter Drogeneinfluss eine Spritztour mit einem Mietauto gemacht. Beamte stoppten den Wagen, in dem der Jugendliche mit zwei Beifahrern saß, in der Nacht zu Mittwoch wegen eines defekten Lichts. Im Auto habe es stark nach Cannabis gerochen, so dass sich die Insassen einem Drogenvortest unterziehen mussten. Sein 20 Jahre alter Beifahrer hatte das Auto Polizeiangaben zufolge gemietet.

Die Polizisten stellten die Autoschlüssel sicher und brachten den 15-Jährigen zur Blutentnahme auf die Polizeidienststelle. Er erhielt Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Seine Mitfahrer bekamen Anzeigen, weil sie gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatten.