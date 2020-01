Enkenbach-Alsenborn/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Unbekannte haben aus einer Kirche einen Tresor mit liturgischen Gefäßen gestohlen. Wie die Polizei in Kaiserslautern am Montag mitteilte, richteten sie dabei einen Schaden von mindestens 10 000 Euro an. Wann die Diebe die Sakristei der Klosterkirche in Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) aufbrachen, war zunächst unklar. Die Ermittler vermuten einen Einbruch am Wochenende. In dem Panzerschrank hatte die Gemeinde unter anderem Kelche und Hostienschalen aufbewahrt.