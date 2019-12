Emsdetten (dpa/lnw) - Einen Tag nach dem vermutlich gewaltsamen Tod einer demenzkranken Frau in einem Pflegeheim im münsterländischen Emsdetten hat ein Richter am Freitag Untersuchungshaft gegen den dringend Tatverdächtigen Ehemann angeordnet. Der 67-Jährige habe in der Vernehmung die Tat nicht eingeräumt, aber auch nicht abgestritten, teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Freitag mit. Der Mann aus Rheine könne sich nicht erinnern. Der Tatverdächtige war bei seiner Festnahme am Donnerstagabend in Rheine so stark alkoholisiert gewesen, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Altenpfleger hatten die Frau am Donnerstagnachmittag leblos in ihrem Pflegeheim-Zimmer gefunden. Die Notärztin konnte nur noch den Tod der 61-Jährigen feststellen. Zur Klärung der Todesursache wurde die Leiche obduziert. Das Ergebnis lag zunächst noch nicht vor. Die Ermittlungen insbesondere zum möglichen Motiv standen laut Auskunft des Leiters der Mordkommission noch ganz am Anfang.

Der jetzt Tatverdächtige stand laut Mitteilung bereits 2017 im Blick der Ermittler. Vor zwei Jahren hatten Polizisten Anzeige gegen den heute 67-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen seine Ehefrau erstattet. Da sowohl Familienangehörige als auch die Ehefrau damals keinen Strafantrag stellten, wurde das Verfahren wegen der nur leichten Verletzungen eingestellt.