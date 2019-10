Emmerich am Rhein (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat sich mit einem Ladendetektiv in Emmerich am Rhein eine Verfolgungsjagd geliefert - auf geklauten Einlegesohlen. Der Mann hatte in einem Supermarkt seine alten Schuheinlagen gegen Neue getauscht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. An der Kasse wollte er am Mittwoch seine übrigen Einkäufe bezahlen und wurde vom Ladendetektiv angesprochen. Über das Lager des Geschäfts flüchtete der Täter aus dem Büro des Detektivs nach draußen. Der Detektiv versuchte, ihn aufzuhalten. Daraufhin zerriss der Flüchtige seinem Verfolger das T-Shirt. Der Ladendieb kletterte über einen Zaun, trat dabei nach dem Detektiv und konnte schließlich fliehen. Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Täter.